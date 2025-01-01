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*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Dethklok

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Лидер DETHKLOK о звездах в Metalocalypse



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Brendon Small'a в недавнем интервью спросили, кто из многочисленных известных музыкантов, которые участвовали в озвучке "Metalocalypse", поразил его тем, как быстро втянулся в процесс:

«Все были на высоте, все, кого мы приглашали на шоу. Некоторые начинали немного более скованно, и тогда я давал совет: «Если вы начинаете чувствовать себя глупо, вы ощущаете себя по-дурацки, значит, вы всё делаете правильно. Давайте просто преодолеем это глупое, дурацкое чувство, а затем перейдем на другую сторону и повеселимся.

Я помню, как пришел Michael Amott из ARCH ENEMY, и его голос был приятным и хриплым, потому что он немного подпевает в ARCH ENEMY. Он пришел, у него был шведский и английский акцент, в нем чувствовалась серьезность, и он понимал, как нужно говорить... Я задавал ему направление, и он принимал и работал с ним очень хорошо. Он был просто рождён для озвучки. Так что я всегда вспоминаю, как именно он оказался великолепен. А потом у нас были все мои герои-гитаристы — Billy Gibbons [из ZZ TOP] озвучивал персонажа, и он, конечно, настоящий шоумен и понимает, как делать все эти штуки. Steve Vai, Joe Satriani, все они поняли суть. Потом был Slash [из GUNS N' ROSES]. Был Dave Grohl [из FOO FIGHTERS]. Он был забавным. Он тоже влился в роль, с ним получилось отлично. А потом участники ENSLAVED, EXODUS — все они были забавными.

Восприятие хэви-металла у всех разнится с реальностью, потому что хэви-металл брутален, он вызывает мрачные чувства и такое потрясающее настроение. Но у всех есть чувство юмора, у всех есть легкость, и я хотел, чтобы все участвовали и стали частью традиционных шуток нашего шоу. Я не хотел, чтобы присутствовал подход «они или мы», я хотел, чтобы каждый подумал: «Это твоя игровая площадка. Давай дадим тебе возможность быть смешными. Что мы можем сделать? Давай поиграем».

Было так здорово, что все эти ребята согласились. Когда мы начинали шоу, я старался быть очень умным. Я думал: «Если мы сможем пригласить METALLICA в первый эпизод, то потом наверняка я смогу уговорить и других людей прийти в наш мир глупого, чудаковатого аттракциона и поиграть с нами»».




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