22 ноя 2020



TRENT REZNOR, BILLY CORGAN, GAVIN ROSSDALE, PERRY FARRELL примут участие в концерте памяти Дэвида Боуи



Восьмого января 2021 года звездный состав музыкантов отметят пять лет с момента ухода Дэвида Боуи. В нем уже подтвердили свое участие Trent Reznor (NINE INCH NAILS), Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Bowie's good friend and Oscar-winning actor Gary Oldman, Gavin Rossdale (BUSH), Perry Farrell (JANE'S ADDICTION), Joe Elliott (DEF LEPPARD), Grammy-winning singer Macy Gray, Ian Astbury (THE CULT), Lzzy Hale (HALESTORM), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Bernard Fowler (THE ROLLING STONES), Corey Glover (LIVING COLOR), лаурет Tony Lena Hall, Judith Hill (лауреат Grammy за "20 Feet From Stardom") и многие другие.



Билеты и дополнительная информация доступна по этому адресу.



















