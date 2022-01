сегодня



Каталог Боуи ушёл за четверть миллиарда



Warner Chappell Music (WCM) и наследники Дэвида Боуи объявили о том, что WCM приобрела глобальные права на музыкальное издательство каталога уникальных песен Боуи. Знаковая сделка стоимостью более 250 миллионов долларов, по данным Variety, включает в себя всё творчество Боуи, сотни песен, охватывающих шестидесятилетнюю карьеру культового исполнителя и автора песен, включая такие новаторские треки, как "Space Oddity", "Changes", "Life on Mars? ", "Ziggy Stardust", "Starman", "Rebel Rebel", "Fame", "Young Americans", "Golden Years", "Heroes", "Ashes To Ashes", "Modern Love", "Let's Dance", "Where Are We Now?", "Lazarus" и многие другие. Соглашение включает в себя песни из 26 студийных альбомов Дэвида Боуи, выпущенных при его жизни, а также посмертный студийный альбом "Toy". Оно также включает два студийных альбома TIN MACHINE, а также композиции, выпущенные в качестве синглов из саундтреков и других проектов.



Сопредседатель и генеральный директор WCM Гай Мут сказал:



«Все мы в Warner Chappell безмерно гордимся тем, что наследники Дэвида Боуи выбрали нас в качестве хранителей одного из самых новаторских, влиятельных и устойчивых каталогов в истории музыки. Это не только выдающиеся песни, но и вехи, которые навсегда изменили ход современной музыки. Видение и творческий гений Боуи побуждали его расширять границы, лирические и музыкальные, писать песни, которые бросали вызов условностям, меняли повестку и стали частью канона мировой культуры. Его творчество охватывало как массовые поп-хиты, так и экспериментальные приключения, которые вдохновили миллионы поклонников и бесчисленных новаторов не только в музыке, но и во всех видах искусства, моды и СМИ. Мы с нетерпением ждём возможности со всей страстью и заботой отнестись к его беспрецедентному творчеству, стремясь развить наследие этого необыкновенного человека».



Это соглашение с WCM последовало за объявлением в прошлом году о заключении глобального соглашения между Warner Music Group (WMG) и наследниками Боуи, в рамках которого Warner Music лицензировала всемирные права на каталог музыкальных записей Боуи, начиная с 1968 года. Благодаря новому соглашению с Warner Chappell WMG теперь является домом для всего творчества Боуи как автора песен и исполнителя.



Сопредседатель и операционный директор WCM Карианна Маршалл отметила:



«Этот фантастический договор с наследниками Дэвида Боуи открывает вселенную возможностей для распространения его выдающейся музыки в новых динамичных областях. Это не просто каталог, а живая, дышащая коллекция нестареющих песен, которые сегодня так же сильны и вызывают отклик, как и в момент их сочинения. Мы были рады, что наследники сочли, что Warner Chappell обладает знаниями, опытом и ресурсами, чтобы взять на себя бразды правления и продолжить продвижение коллекции такого уровня. Все наши международные руководители и отделы с огромным восторгом и готовностью приступают к работе с этими блестящими песнями на различных платформах. И поскольку обе стороны WMG теперь представляют карьеру Боуи, мы не можем быть лучше подготовлены для представления этого выдающегося произведения».



Аллен Грубман от имени компании David Bowie Estate и RZO добавил:



«Мы искренне рады, что музыкальное наследие Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music Publishing. Мы уверены, что они будут бережно хранить его и заботиться о нём с величайшим достоинством».







