9 янв 2024



Винил DAVID BOWIE выйдет весной



Parlophone Records специально ко дню музыкального магазина выпустит виниловую пластинку DAVID BOWIE "Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)".



Side 1

"Five Years"

"Soul Love"

"Moonage Daydream"

"Round And Round"

"Amsterdam"



Side 2

"Hang On To Yourself"

"Ziggy Stardust"

"Velvet Goldmine"

"Holy Holy"

"Star"

"Lady Stardust"







