11 ноя 2020



Кавер-версии MISFITS / SAMHAIN от THE GLASSPACK



THE GLASSPACK опубликовали первую за более чем десять лет запись, новый ЕР " Candy Apples And Razor Blades", включающий различные кавер-версии песен MISFITS / SAMHAIN. Новая пластинка коллектива намечен на следующий год, будет называться "Moon Patrol" и выпущена на Small Stone Records.

<a href="https://theglasspack.bandcamp.com/album/candy-apples-razor-blades-ep">Candy Apples & Razor Blades EP by the Glasspack</a>





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