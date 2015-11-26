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11 ноя 2020
Кавер-версии MISFITS / SAMHAIN от THE GLASSPACK
THE GLASSPACK опубликовали первую за более чем десять лет запись, новый ЕР " Candy Apples And Razor Blades", включающий различные кавер-версии песен MISFITS / SAMHAIN. Новая пластинка коллектива намечен на следующий год, будет называться "Moon Patrol" и выпущена на Small Stone Records. |
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