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Samhain

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|||| 11 ноя 2020

Кавер-версии MISFITS / SAMHAIN от THE GLASSPACK



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THE GLASSPACK опубликовали первую за более чем десять лет запись, новый ЕР " Candy Apples And Razor Blades", включающий различные кавер-версии песен MISFITS / SAMHAIN. Новая пластинка коллектива намечен на следующий год, будет называться "Moon Patrol" и выпущена на Small Stone Records.

THE GLASSPACK - Louisville Psychedelic Punk Unit Releases Free MISFITS / SAMHAIN Covers EP



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