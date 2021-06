Участник DANZIG / SAMHAIN / BLAKK29 выпускает альбом MOURNING NOISE

сегодн€



”частник DANZIG / SAMHAIN / BLAKK29 выпускает альбом MOURNING NOISE



STEVE ZING объ€вил о выпуске тридцать п€ть лет спуст€ одной из первых записей MOURNING NOISE на CD и виниле. онцертное видео на УDawn Of The DeadФ доступно ниже.



“рек-лист:



1982 Reel Platinum Studio - 7" EP

"Dawn Of The Dead"†† †

"Fighting Chance"†† †

"Laser Lights"†† †

"Demon Eyes"†† †

"Addiction"†† †



1981 Blue Moon Studios - Demo

"Monster Madness"†† †

"Vincent's Theme"†† †

"Underground Zero"†† †



1984 Reel Platinum Studio - unissued LP

"Nestle Baby Killer"†† †

"Death In A White Cloud"†† †

"Crimson Carrie"†† †

"Mr. Surveillance"†† †

"Progress For The People"†† †

"Monster Madness"†† †

"Murder Machine"†† †

"Empty Grave"†† †

"Vincent's Theme"†† †

"Underground Zero"†† †

"Barbarian Hunt"†† †



1984 Reel Platinum Studio - unissued LP outtake

"Batman"†† †

"Monster Madness" (Version 2)



1985 Reel Platinum Studio - outtake†† †

"Foolish Grief"†† †



Live on WFMU 1982 (CD Only)

"Progress For The People"†† †

"Fighting Chance"†† †

"Vincent's Theme"†† †

"Laser Lights"†† †

"Sergio"†† †

"Addiction"†† †

"Demon Eyes"†† †

"Radical"†† †

"Crimson Carrie"†† †

"Dawn Of The Dead"†† †

"Monster Madness"







