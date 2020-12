сегодня



Музыканты CONVERGE, WAR ON WOMEN, THE DISTILLERS исполняют SAMHAIN



Проект The Two Minutes To Late Night приготовил ещё одно карантинное видео — на этот раз на композицию Samhain “Mother Of Mercy”. Состав участников был следующий: Nate Newton (Converge, Old Man Gloom), Andy Granelli (The Distillers, Darker My Love), Brooks Harlan (War On Women), Brian McClelland (Fucked And Bound) и Jordan Olds aka Gwarsenio Hall.







