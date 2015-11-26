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Laurenne/Louhimo

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Вокалистки BATTLE BEAST и SMACKBOUND в LAURENNE/LOUHIMO



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Frontiers Records объявили о создании нового проекта LAURENNE/LOUHIMO, в состав которого входят Noora Louhimo (Battle Beast) и Netta Laurenne (Smackbound). За гитары будет отвечать Nino Laurenne, за ударные Sampo Haapaniemi, а за бас... Выход дебютного альбома намечен на следующий год.

LAURENNE/LOUHIMO - BATTLE BEASTвЂ™s Noora Louhimo And SMACKBOUND's Netta Laurenne Join Forces In New Project



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