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Вокалистки BATTLE BEAST и SMACKBOUND в LAURENNE/LOUHIMO
Frontiers Records объявили о создании нового проекта LAURENNE/LOUHIMO, в состав которого входят Noora Louhimo (Battle Beast) и Netta Laurenne (Smackbound). За гитары будет отвечать Nino Laurenne, за ударные Sampo Haapaniemi, а за бас... Выход дебютного альбома намечен на следующий год. |
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