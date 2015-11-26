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Новая песня LAURENNE/LOUHIMO
"Viper's Kiss", новая песня проекта LAURENNE/LOUHIMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Reckoning, выход которого состоялся на Frontiers Music Srl:
Трек-лист:
01. Time To Kill The Night
02. The Reckoning
03. Tongue Of Dirt
04. Striking Like A Thunder
05. Bitch Fire
06. Hurricane Love
07. To The Wall
08. Viper's Kiss
09. Walk Through Fire
10. Dancers Of Truth
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