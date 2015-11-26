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Laurenne/Louhimo

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Новая песня LAURENNE/LOUHIMO



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"Viper's Kiss", новая песня проекта LAURENNE/LOUHIMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Reckoning, выход которого состоялся на Frontiers Music Srl:

Трек-лист:

01. Time To Kill The Night

02. The Reckoning

03. Tongue Of Dirt

04. Striking Like A Thunder

05. Bitch Fire

06. Hurricane Love

07. To The Wall

08. Viper's Kiss

09. Walk Through Fire

10. Dancers Of Truth

LAURENNE/LOUHIMO Streaming New Song "Viper's Kiss"; Debut Album Out Now



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