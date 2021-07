сегодня



Новая песня LAURENNE/LOUHIMO



"Viper's Kiss", новая песня проекта LAURENNE/LOUHIMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Reckoning, выход которого состоялся на Frontiers Music Srl:



Трек-лист:



01. Time To Kill The Night



02. The Reckoning



03. Tongue Of Dirt



04. Striking Like A Thunder



05. Bitch Fire



06. Hurricane Love



07. To The Wall



08. Viper's Kiss



09. Walk Through Fire



10. Dancers Of Truth







+0 -1



просмотров: 116