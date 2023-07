10 июл 2023



Новое видео LAURENNE/LOUHIMO



To The Wall, новое видео проекта LAURENNE/LOUHIMO, в состав которого входят Noora Louhimo (Battle Beast) и Netta Laurenne (Smackbound), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "The Reckoning", выпущенного девятого июля на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Time To Kill The Night



02. The Reckoning



03. Tongue Of Dirt



04. Striking Like A Thunder



05. Bitch Fire



06. Hurricane Love



07. To The Wall



08. Viper's Kiss



09. Walk Through Fire



10. Dancers Of Truth







