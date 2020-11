сегодня



Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY



"Sing For The Damage We've Done feat. Neige", новое видео группы HARAKIRI FOR THE SKY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Mære", выход которого намечен на двадцать девятое января.







