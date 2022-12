сегодня



Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY



Panoptycon feat. Eklatanz, новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY, доступен ниже. Этот трек взят из альбома "Aokigahara MMXXII", выход которого намечен на девятое декабря:



1. My Bones to the Sea

2. Jhator

3. Homecoming: Denied!

4. 69 Dead Birds for Utøya

5. Parting

6. Burning from Both Ends

7. Panoptycon

8. Nailgarden

9. Gallows (Give 'Em Rope)

10. Mad World







