18 ноя 2022



Новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY



Homecoming: Denied!, новый сингл HARAKIRI FOR THE SKY, доступен ниже. Этот трек взят из альбома "Aokigahara MMXXII", выход которого намечен на девятое декабря:



1. My Bones to the Sea

2. Jhator

3. Homecoming: Denied!

4. 69 Dead Birds for Utøya

5. Parting

6. Burning from Both Ends

7. Panoptycon

8. Nailgarden

9. Gallows (Give 'Em Rope)

10. Mad World







+1 -0



( 1 ) просмотров: 489