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Барабанщик SAVATAGE в ALTA REIGN



Jeff Plate (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE / Ex-METAL CHURCH) присоединился к клавишнице TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Jane Mangini в новом проекте ALTA REIGN, в котором также участвуют Tommy Cook (гитара/вокал), Collin Holloway (гитара/вокал), Kevin McCarthy (бас/вокал) и Zach Hamilton (клавишные/гитара/вокал). Дебютная работа коллектива получила название "Mother’s Day" и будет выпущена восьмого января на Rat Pak Records.



Трек-лист:



"Shine"

"Witness "

"Thin Red Line"

"Never Say Never"

"Mother's Day" feat. Joel Hoekstra

"ESC (Escape)"

"Come Out and Play"

"Let's Go! (I'm In Charge Now)"

"Always"

"Immortal "

"Passage"

"Rise" feat. Chris Caffery







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