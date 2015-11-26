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Барабанщик SAVATAGE в ALTA REIGN



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Jeff Plate (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE / Ex-METAL CHURCH) присоединился к клавишнице TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Jane Mangini в новом проекте ALTA REIGN, в котором также участвуют Tommy Cook (гитара/вокал), Collin Holloway (гитара/вокал), Kevin McCarthy (бас/вокал) и Zach Hamilton (клавишные/гитара/вокал). Дебютная работа коллектива получила название "Mother’s Day" и будет выпущена восьмого января на Rat Pak Records.

Трек-лист:

"Shine"
"Witness "
"Thin Red Line"
"Never Say Never"
"Mother's Day" feat. Joel Hoekstra
"ESC (Escape)"
"Come Out and Play"
"Let's Go! (I'm In Charge Now)"
"Always"
"Immortal "
"Passage"
"Rise" feat. Chris Caffery

ALTA REIGN Feat. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE / Ex-METAL CHURCH Drummer JEFF PLATE To Release Debut Album In January



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