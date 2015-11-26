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Alta Reign

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|||| 20 дек 2020

Новая песня ALTA REIGN



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"Thin Red Line", новая песня группы ALTA REIGN, в состав которой входят Jeff Plate (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE / Ex-METAL CHURCH), Jane Mangini (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Tommy Cook (гитара/вокал), Collin Holloway (гитара/вокал), Kevin McCarthy (бас/вокал) и Zach Hamilton (клавишные/гитара/вокал), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mother’s Day, выходящего восьмого января на Rat Pak Records.

Трек-лист:

"Shine"
"Witness "
"Thin Red Line"
"Never Say Never"
"Mother's Day" feat. Joel Hoekstra
"ESC (Escape)"
"Come Out and Play"
"Let's Go! (I'm In Charge Now)"
"Always"
"Immortal "
"Passage"
"Rise" feat. Chris Caffery

ALTA REIGN Feat. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE Drummer JEFF PLATE Streaming New Song "Thin Red Line"; Static Video



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