Новое видео ALTA REIGN



"Immortal", новое видео группы ALTA REIGN, в состав которой входят Jeff Plate (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA / SAVATAGE / Ex-METAL CHURCH), Jane Mangini (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Tommy Cook (гитара/вокал), Collin Holloway (гитара/вокал), Kevin McCarthy (бас/вокал) и Zach Hamilton (клавишные/гитара/вокал), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mother’s Day, выходящего восьмого января на Rat Pak Records.



Трек-лист:



"Shine"

"Witness "

"Thin Red Line"

"Never Say Never"

"Mother's Day" feat. Joel Hoekstra

"ESC (Escape)"

"Come Out and Play"

"Let's Go! (I'm In Charge Now)"

"Always"

"Immortal "

"Passage"

"Rise" feat. Chris Caffery







