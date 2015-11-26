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Lorna Shore

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Обучающее видео от LORNA SHORE



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“Death Portrait”, новое обучающее видео от группы LORNA SHORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Immortal", выпущенного 31 января.

Трек-лист:

“Immortal“
“Death Portrait“
“This Is Hell“
“Hollow Sentence“
“Warpath Of Disease“
“Misery System“
“Obsession“
“King Ov Deception“
“Darkest Spawn“
“Relentless Torment“

LORNA SHORE Premiers



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