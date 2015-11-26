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Обучающее видео от LORNA SHORE



“Death Portrait”, новое обучающее видео от группы LORNA SHORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Immortal", выпущенного 31 января.



Трек-лист:



“Immortal“

“Death Portrait“

“This Is Hell“

“Hollow Sentence“

“Warpath Of Disease“

“Misery System“

“Obsession“

“King Ov Deception“

“Darkest Spawn“

“Relentless Torment“







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