30 сен 2022



Новое видео LORNA SHORE



"Pain Remains II: After All I've Done, I'll Disappear", новое видео LORNA SHORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Pain Remains", релиз которого намечен на 14 октября.



Трек-лист:



"Welcome Back, O' Sleeping Dreamer"

"Into The Earth"

"Sun//Eater"

"Cursed To Die"

"Soulless Existence"

"Apotheosis"

"Wrath"

"Pain Remains I: Dancing Like Flames"

"Pain Remains II: After All I've Done, I'll Disappear"

"Pain Remains III: In A Sea Of Fire"







