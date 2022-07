28 июл 2022



Новое видео LORNA SHORE



“Cursed To Die”, новое видео LORNA SHORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Pain Remains", релиз которого намечен на 14 октября.



Трек-лист:



"Welcome Back, O' Sleeping Dreamer"

"Into The Earth"

"Sun//Eater"

"Cursed To Die"

"Soulless Existence"

"Apotheosis"

"Wrath"

"Pain Remains I: Dancing Like Flames"

"Pain Remains II: After All I've Done, I'll Disappear"

"Pain Remains III: In A Sea Of Fire"







