Концертное видео IVORY TOWER



IVORY TOWER опубликовали концертное видео на композицию "Loser", которая взята из последнего альбома "Stronger".



Трек-лист:



"The Offer"

"Loser"

"End Transmission"

"Money"

"In Me"

"Slave"

"Strong"

"Flight Of The Dragon"

"Life Will Fade"

"Passing"

"The Wolves You've Let In"

"One Day"







