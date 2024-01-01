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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
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Ivory Tower

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|||| сегодня

Видео с текстом от IVORY TOWER



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IVORY TOWER представили официальное видео с текстом к новому треку 60 Seconds, который будет включен в альбом "Heavy Rain", выходящий 29 марта на Massacre Records.




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