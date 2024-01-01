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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
61
Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
43
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
42
все новости группы
Ivory Tower
Германия
Power Metal
http://www.ivorytower.de
Myspace:
http://myspace.com/ivorytowerprogmetal
VK.com:
https://www.instagram.com/ivory_tower_official/
Facebook:
http://www.facebook.com/ivorytower.de
12 фев 2024
:
Видео с текстом от IVORY TOWER
6 июл 2021
:
IVORY TOWER нашли вокалиста
22 фев 2021
:
Новое видео IVORY TOWER
1 дек 2020
:
Концертное видео IVORY TOWER
14 авг 2019
:
Новый сингл IVORY TOWER
26 июл 2019
:
Новый сингл IVORY TOWER
3 май 2019
:
IVORY TOWER подписали контракт с Massacre Records
сегодня
Видео с текстом от IVORY TOWER
IVORY TOWER представили официальное видео с текстом к новому треку 60 Seconds, который будет включен в альбом "Heavy Rain", выходящий 29 марта на Massacre Records.
http://www.ivorytower.de
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Сообщений нет