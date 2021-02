22 фев 2021



Новое видео IVORY TOWER



"One Day", новое видео группы IVORY TOWER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stronger, выпущенного на Massacre Records:



"The Offer"

"Loser"

"End Transmission"

"Money"

"In Me"

"Slave"

"Strong"

"Flight Of The Dragon"

"Life Will Fade"

"Passing"

"The Wolves You've Let In"

"One Day"







