|
|
|
все новости группы
|
22 фев 2021
Новое видео IVORY TOWER
"One Day", новое видео группы IVORY TOWER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stronger, выпущенного на Massacre Records:
"The Offer"
"Loser"
"End Transmission"
"Money"
"In Me"
"Slave"
"Strong"
"Flight Of The Dragon"
"Life Will Fade"
"Passing"
"The Wolves You've Let In"
"One Day"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).