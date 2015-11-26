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Ivory Tower

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|||| 22 фев 2021

Новое видео IVORY TOWER



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"One Day", новое видео группы IVORY TOWER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stronger, выпущенного на Massacre Records:

"The Offer"
"Loser"
"End Transmission"
"Money"
"In Me"
"Slave"
"Strong"
"Flight Of The Dragon"
"Life Will Fade"
"Passing"
"The Wolves You've Let In"
"One Day"

IVORY TOWER Issue "One Day" Video



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