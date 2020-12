сегодня



Новая песня SERENITY IN MURDER



"The Glow Of Embers", новая песня группы SERENITY IN MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reborn", выход которого запланирован на десятое февраля.







