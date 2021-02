сегодня



Новая песня SERENITY IN MURDER



"Sea Of Stars", новая песня группы SERENITY IN MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reborn", выход которого запланирован на 10 февраля.



Трек-лист:



"The Great Beyond"

"Anthem"

"Plead For Your Life"

"The Titans"

"Sea Of Stars"

"Rain Or Shine"

"Leaves Burned To Ashes"

"Beast In Human Shape"

"The Black Sun"

"The Glow Of Embers"

"The Four Seasons"







