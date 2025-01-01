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Новое видео SERENITY IN MURDER



Blue Roses Gracefully Fall, новое видео SERENITY IN MURDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Timeless Reverie", релиз которого намечен на этот год. http://serenityinmurder.jp







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