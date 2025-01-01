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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 172
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Serenity in Murder

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Новое видео SERENITY IN MURDER



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Blue Roses Gracefully Fall, новое видео SERENITY IN MURDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Timeless Reverie", релиз которого намечен на этот год.




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