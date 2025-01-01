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Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода...
172
Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз...
137
IRON SAVIOR зассали из-за Трампа
78
Обновленное видео HELLOWEEN
76
Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»
38
все новости группы
Serenity in Murder
Япония
Death Metal
http://serenityinmurder.jp
Myspace:
http://www.myspace.com/serenityinmurder.jp
Facebook:
https://www.facebook.com/sim.jp/
1 мар 2025
:
Новое видео SERENITY IN MURDER
20 дек 2024
:
Новое видео SERENITY IN MURDER
24 мар 2022
:
SERENITY IN MURDER нашли лейбл
5 апр 2021
:
Обучающее видео от SERENITY IN MURDER
22 мар 2021
:
SERENITY IN MURDER нашли новую вокалистку
5 фев 2021
:
Новая песня SERENITY IN MURDER
3 фев 2021
:
Новое видео SERENITY IN MURDER
3 дек 2020
:
Стрим от SERENITY IN MURDER
1 дек 2020
:
Новая песня SERENITY IN MURDER
24 апр 2020
:
SERENITY IN MURDER нашли новую вокалистку
14 дек 2015
:
Кавер-версия YNGWIE MALMSTEEN от SERENITY IN MURDER
26 авг 2015
:
Новое видео SERENITY IN MURDER
2 мар 2015
:
Семплы новых песен SERENITY IN MURDER
8 ноя 2012
:
Сплит от SERENITY IN MURDER и ANCIENT BARDS
сегодня
Новое видео SERENITY IN MURDER
Blue Roses Gracefully Fall, новое видео SERENITY IN MURDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Timeless Reverie", релиз которого намечен на этот год.
http://serenityinmurder.jp
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Сообщений нет