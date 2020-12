сегодня



CANCER BATS выпускают акустический ЕР



CANCER BATS 16 декабря на Bandcamp выпустят новый акустический ЕР You’ll Never Break Us: Separation Sessions Vol. 1, один из треков из которого, “Deathsmarch To A New Acoustic Beat", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Deathsmarch To A New Acoustic Beat"

"Road Sick Sick Sick So Stay Home"

"Black Metal Bicycle My Blues Riffs Away"

"Darkness Lite"

"Bed Of Nails Dreams Of Tambourines"

"Lucifer’s Slightly Less Rocking Chair"

"Bastards Waltz Recorded Live From TV" (Bonus track exclusive to Bandcamp) http://www.cancerbats.com/







