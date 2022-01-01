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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 13
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Cancer Bats

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Новое видео CANCER BATS



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"Lonely Bong", новое видео группы CANCER BATS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Psychic Jailbreak", выходящего 15 апреля на собственном лейбле Bat Skull Records.

Трек-лист:

"Radiate"
"The Hoof"
"Lonely Bong"
"Friday Night"
"Hammering On"
"Crocodiles"
"Shadow of Mercury"
"Keep On Breathin"
"Pressure Mind"
"Rollin Threes"
"Psychic Jailbreak"




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