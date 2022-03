сегодня



Новое видео CANCER BATS



"Lonely Bong", новое видео группы CANCER BATS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Psychic Jailbreak", выходящего 15 апреля на собственном лейбле Bat Skull Records.



Трек-лист:



"Radiate"

"The Hoof"

"Lonely Bong"

"Friday Night"

"Hammering On"

"Crocodiles"

"Shadow of Mercury"

"Keep On Breathin"

"Pressure Mind"

"Rollin Threes"

"Psychic Jailbreak"







