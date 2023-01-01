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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 41
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 21
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



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Cancer Bats

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27 май 2023 : 		 Новое видео CANCER BATS

20 авг 2022 : 		 Винил CANCER BATS выйдет осенью

16 мар 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 фев 2022 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 авг 2021 : 		 Новая песня CANCER BATS

2 дек 2020 : 		 CANCER BATS выпускают акустический ЕР

28 апр 2018 : 		 Новое видео CANCER BATS

26 апр 2018 : 		 CANCER BATS выпустили новый альбом

10 ноя 2015 : 		 Кавер-версия JOEL PLASKETT от CANCER BATS

13 июн 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

27 янв 2015 : 		 Новое видео CANCER BATS

10 ноя 2014 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 окт 2014 : 		 Видео с текстом от CANCER BATS

19 сен 2013 : 		 Новое видео CANCER BATS

28 ноя 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

12 апр 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

8 мар 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

25 янв 2012 : 		 Новое видео CANCER BATS

4 янв 2012 : 		 Новая песня CANCER BATS

15 дек 2011 : 		 Тизер нового релиза CANCER BATS

1 дек 2011 : 		 Название нового альбома CANCER BATS

13 ноя 2011 : 		 Фронтмена SACRIFICE пригласили поработать с CANCER BATS

1 авг 2011 : 		 CANCER BATS начали работу над новым материалом

1 сен 2010 : 		 Новое видео CANCER BATS

9 фев 2010 : 		 Новая песня CANCER BATS
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|||| 27 май 2023

Новое видео CANCER BATS



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"Hammering On", новое видео группы CANCER BATS, доступно для просмотра ниже.

CANCER BATS Unveil вЂњHammering OnвЂќ Video; Canadian East Coast Dates Begin




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