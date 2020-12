сегодня



Sarah Jezebel Deva в TORN BETWEEN TWO WORLDS



Sarah Jezebel Deva сообщила о том, что она вместе с Chris'ом Rehn'ом основала новый проект TORN BETWEEN TWO WORLDS, первый сингл которого будет представлен тридцать первого января. Именно так называлось их первое демо, которые было записано в начале 2000-х.





