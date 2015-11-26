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Sarah Jezebel Deva в TORN BETWEEN TWO WORLDS
Sarah Jezebel Deva сообщила о том, что она вместе с Chris'ом Rehn'ом основала новый проект TORN BETWEEN TWO WORLDS, первый сингл которого будет представлен тридцать первого января. Именно так называлось их первое демо, которые было записано в начале 2000-х. |
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