Новое видео TORN BETWEEN TWO WORLDS

"The Woman That Never Was", новое видео группы TORN BETWEEN TWO WORLDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Woman That Never Was".



Трек-лист:



"The Beauty Of Deception"

"Transparent"

"The Woman That Never Was"

"All Eyes On Me"

"Hello"







