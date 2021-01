31 янв 2021



Видео с текстом от TORN BETWEEN TWO WORLDS



Группа TORN BETWEEN TWO WORLDS, в состав которой входят Sarah Jezebel Deva и Chris Rehn, опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Beauty Of Deception".







