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Der Weg einer Freiheit

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|||| 10 дек 2020

Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT выйдет в 2021



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DER WEG EINER FREIHEIT заключили соглашение с лейблом Season Of Mist, на котором в 2021 году состоится релиз нового альбома.

DER WEG EINER FREIHEIT Announces New Album; Inks New Deal With Season Of Mist



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