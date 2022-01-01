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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 12
*DEEP PURPLE в Польше 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
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Der Weg einer Freiheit

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20 ноя 2022 : 		 Концертное видео DER WEG EINER FREIHEIT

15 фев 2022 : 		 Демонстрационное видео от DER WEG EINER FREIHEIT

17 ноя 2021 : 		 Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT доступен для прослушивания

9 ноя 2021 : 		 Новое видео DER WEG EINER FREIHEIT

31 авг 2021 : 		 Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT выйдет осенью

10 дек 2020 : 		 Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT выйдет в 2021

14 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DER WEG EINER FREIHEIT

11 авг 2017 : 		 Новая песня DER WEG EINER FREIHEIT

18 апр 2016 : 		 Видео полного выступления DER WEG EINER FREIHEIT

9 ноя 2015 : 		 Новое видео DER WEG EINER FREIHEIT

13 фев 2015 : 		 Видео с текстом от DER WEG EINER FREIHEIT

5 фев 2015 : 		 Новая песня DER WEG EINER FREIHEIT

15 дек 2014 : 		 Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT выйдет в марте

22 июн 2012 : 		 Новый альбом DER WEG EINER FREIHEIT доступен для прослушивания
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|||| 20 ноя 2022

Концертное видео DER WEG EINER FREIHEIT



“Eiswanderer”, концертное видео от DER WEG EINER FREIHEIT, доступно для просмотра ниже.




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