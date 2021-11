сегодня



Новое видео DER WEG EINER FREIHEIT



DER WEG EINER FREIHEIT выпустят новую работу, получившую название "Noktvrn", 19 ноября на Season Of Mist Records.



Трек-лист:



01. Finisterre II

02. Monument

03. Am Rande Der Dunkelheit

04. Immortal

05. Morgen

06. Gegen Das Licht

07. Haven



Видео на "Immortal" feat. The Devil's Trade доступно для просмотра ниже.







