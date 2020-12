сегодня



GLENN HUGHES, RICK WAKEMAN, ROBBY KRIEGER на альбоме HAWKESTREL



2020 год стал весьма плодотворным для Alan'a Davey, известного как басист группы HAWKWIND, который выпустил новый альбом проекта HAWKESTREL, а также набор демо на 4CD Four-Track Mind, тройной диск сайд-проекта Pre-Med, а также принял участие в рокабилли-альбоме HEADCAT 13! Но и это ещё не всё — в качестве гостей в записи рождественской пластинки принимали участие Glenn Hughes, Rick Wakeman, Robby Krieger, Huw Lloyd-Langton, Nik Turner и другие.



Трек-лист:



"Oh Holy Night"

"We Three Kings"

"It's A Wonderful (Funny Old) Life"

"Silent Night"

"Seasons"

"Little Drummer Boy"

"Für Kirsty"

"Ein Weihnachliches Lustobjekt"

"O Come All Ye Faithful"

"Jingle Bells"

"Hallelujah"

"Twelve Daze Of Drinxmas"







