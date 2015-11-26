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Hawkwind

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14 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES, RICK WAKEMAN, ROBBY KRIEGER на альбоме HAWKESTREL

17 янв 2020 : 		 Умер бывший барабанщик HAWKWIND

13 мар 2019 : 		 Новое видео сооснователя HAWKWIND

22 янв 2015 : 		 Концертный релиз HAWKWIND выйдет в марте

16 янв 2014 : 		 Новый альбом HAWKWIND выйдет в феврале

22 авг 2013 : 		 Легенда HAWKWIND выпускает новый альбом

18 июн 2013 : 		 Новое видео легенды HAWKWIND

17 дек 2012 : 		 Антология HAWKWIND выйдет в январе

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20 июн 2012 : 		 Умер басист HAWKWIND

6 мар 2012 : 		 Новый альбом HAWKWIND выйдет в апреле

3 май 2010 : 		 Новый альбом HAWKWIND
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GLENN HUGHES, RICK WAKEMAN, ROBBY KRIEGER на альбоме HAWKESTREL



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2020 год стал весьма плодотворным для Alan'a Davey, известного как басист группы HAWKWIND, который выпустил новый альбом проекта HAWKESTREL, а также набор демо на 4CD Four-Track Mind, тройной диск сайд-проекта Pre-Med, а также принял участие в рокабилли-альбоме HEADCAT 13! Но и это ещё не всё — в качестве гостей в записи рождественской пластинки принимали участие Glenn Hughes, Rick Wakeman, Robby Krieger, Huw Lloyd-Langton, Nik Turner и другие.

Трек-лист:

"Oh Holy Night"
"We Three Kings"
"It's A Wonderful (Funny Old) Life"
"Silent Night"
"Seasons"
"Little Drummer Boy"
"Für Kirsty"
"Ein Weihnachliches Lustobjekt"
"O Come All Ye Faithful"
"Jingle Bells"
"Hallelujah"
"Twelve Daze Of Drinxmas"

HAWKWIND Supergroup HAWKESTREL Releases Holiday Album SpaceXmas; Includes Performances From GLENN HUGHES, RICK WAKEMAN, ROBBY KRIEGER, And More



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