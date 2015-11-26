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GLENN HUGHES, RICK WAKEMAN, ROBBY KRIEGER на альбоме HAWKESTREL
2020 год стал весьма плодотворным для Alan'a Davey, известного как басист группы HAWKWIND, который выпустил новый альбом проекта HAWKESTREL, а также набор демо на 4CD Four-Track Mind, тройной диск сайд-проекта Pre-Med, а также принял участие в рокабилли-альбоме HEADCAT 13! Но и это ещё не всё — в качестве гостей в записи рождественской пластинки принимали участие Glenn Hughes, Rick Wakeman, Robby Krieger, Huw Lloyd-Langton, Nik Turner и другие.
Трек-лист:
"Oh Holy Night"
"We Three Kings"
"It's A Wonderful (Funny Old) Life"
"Silent Night"
"Seasons"
"Little Drummer Boy"
"Für Kirsty"
"Ein Weihnachliches Lustobjekt"
"O Come All Ye Faithful"
"Jingle Bells"
"Hallelujah"
"Twelve Daze Of Drinxmas"
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