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Hawkwind

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Умер гитарист HAWKWIND



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Один из основателей группы HAWKWIND, Мик Слэттери, скончался в возрасте 77 лет. Единственный оставшийся в живых оригинальный участник коллектива, Dave Brock:

«Нам очень жаль делиться печальной новостью о том, что наш старый друг и член-основатель Hawkwind Мик Слэттери тихо ушел из жизни вчера, в День святого Патрика, 17 марта 2023 года, в возрасте 77 лет, после непродолжительной болезни.

Мы с Миком играли вместе в группе Famous Cure в 1967 году, гастролировали по Голландии, а затем в 1969 году создали Hawkwind. У меня много приятных воспоминаний о наших юных днях, когда мы вместе играли в Голландии и тусовались в Ричмонде в кафе L'Auberge и на острове Eel Pie.

В конце 60-х мы репетировали в моей квартире в Путни, а также в подвале музыкального магазина Боба Керра на Гвалиор Роуд, играя громкую музыку, что очень раздражало наших соседей...

Лети свободно, старый друг».

HAWKWIND Co-Founder And Original Guitarist MICK SLATTERY Dead At 77




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 мар 2023
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olly71
Да был недолгое время в этой группе подающий большие надежды бассист.

просмотров: 348

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