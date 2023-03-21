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Умер гитарист HAWKWIND



Один из основателей группы HAWKWIND, Мик Слэттери, скончался в возрасте 77 лет. Единственный оставшийся в живых оригинальный участник коллектива, Dave Brock:



«Нам очень жаль делиться печальной новостью о том, что наш старый друг и член-основатель Hawkwind Мик Слэттери тихо ушел из жизни вчера, в День святого Патрика, 17 марта 2023 года, в возрасте 77 лет, после непродолжительной болезни.



Мы с Миком играли вместе в группе Famous Cure в 1967 году, гастролировали по Голландии, а затем в 1969 году создали Hawkwind. У меня много приятных воспоминаний о наших юных днях, когда мы вместе играли в Голландии и тусовались в Ричмонде в кафе L'Auberge и на острове Eel Pie.



В конце 60-х мы репетировали в моей квартире в Путни, а также в подвале музыкального магазина Боба Керра на Гвалиор Роуд, играя громкую музыку, что очень раздражало наших соседей...



Лети свободно, старый друг».







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