сегодня



Новое видео сооснователя HAWKWIND



Nik Turner, сооснователь группы HAWKWIND, выпустил новый альбом, получивший название "The Final Frontier". Он доступен в виде диджипака, а также на жёлтом виниле в гейтфолдере. Видео на песню "Out Of Control" доступно ниже.



В работе над альбомом принимали участие Nicky Garratt из U.K. Subs и Hedersleben, Jürgen Engler из Die Krupps, Jason Willer из U.K. Subs и группы Jello Biafra, а также Simon House и Paul Rudolph из Hawkwind.



Трек-лист:



"Out Of Control"

"Interstellar Aliens"

"Thunder Rider"

"The Final Frontier Part 1"

"Back To The Ship"

"Calling The Egyptians"

"Strange Loop"

"The Final Frontier Part 2"

"PAD4"













+0 -2









просмотров: 159