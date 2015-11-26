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Wheel

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16 дек 2020 : 		 Новое видео WHEEL
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Новое видео WHEEL



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"Movement", новое видео финской альтернативной прогрессив команды WHEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Resident Human", выходящего 26 марта.

Трек-лист:

1. Dissipating
2. Movement
3. Ascend
4. Hyperion
5. Fugue
6. Resident Human
7. Old Earth




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