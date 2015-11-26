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Новое видео WHEEL



"Movement", новое видео финской альтернативной прогрессив команды WHEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Resident Human", выходящего 26 марта.



Трек-лист:



1. Dissipating

2. Movement

3. Ascend

4. Hyperion

5. Fugue

6. Resident Human

7. Old Earth







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