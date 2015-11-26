Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 491
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
[= ||| все новости группы



*

Wheel

*



28 фев 2021 : 		 Новое видео WHEEL

17 янв 2021 : 		 Новая песня WHEEL

16 дек 2020 : 		 Новое видео WHEEL
| - |

|||| 28 фев 2021

Новое видео WHEEL



*
zoom
*
* *
“Fugue,” новое видео финской альтернативной прогрессив команды WHEEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Resident Human", выходящего 26 марта.

Трек-лист:

1. Dissipating
2. Movement
3. Ascend
4. Hyperion
5. Fugue
6. Resident Human
7. Old Earth

FinlandвЂ™s WHEEL Shares вЂњFugueвЂќ Video



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 233

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом