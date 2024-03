3 мар 2024



Новое видео WHEEL



"Empire", новое видео группы WHEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Charismatic Leaders, выходящего третьего мая:



"Empire"

"Porcelain"

"Submission"

"Saboteur"

"Disciple"

"Caught in the Afterglow"

"The Freeze"







просмотров: 165