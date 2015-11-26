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Новый альбом MORK выйдет весной



Группа MORK сообщила о том, что их новая работа, получившая название "Katedralen", будет выпущена пятого марта на Peaceville Records. За запись и сведение отвечал Thomas Eriksen, мастеринг вновь проводил Jack Control в Enormous Door (Darkthrone). В качестве гостей в записи принимали участие Nocturno Culto из DARKTHRONE, Dolk из KAMPFAR и Eero Pöyry из SCEPTICISM.





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