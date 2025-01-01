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ASGEIR MICKELSON в MORK



MORK опубликовали следующее сообщение:



«Мы с огромной честью приветствуем барабанщика Asgeir Mickelson в семье Mork! Его заслуги перед Testament, Borknagar, Sarke, Ihsahn и другими говорят о многом, и мы с нетерпением ждем возможности сокрушить сцену с ним за установкой. Он был близким другом с тех пор, как заменил Malignant и отыграл с нами несколько концертов в 2019 году. Его дебют в качестве постоянного участника состоится в Бодё, Норвегия, 11 апреля. Добро пожаловать!»



Mickelson: «После пятилетнего перерыва я только что снова взял в руки палочки, чтобы потренироваться для сайд-проекта Thomas'а, Udåd, когда он позвонил и сказал, что Mork нужен новый барабанщик. Я знаю, что это отличная группа, с которой можно играть, поэтому я согласился. Мне очень нравится, как Mork сочетает старый блэк-металл с новым, и люди там отличные и профессиональные. Так что я с нетерпением жду возможности снова путешествовать и играть по всему миру — и на всех фестивалях: Поговорите с нашим менеджером Håkon Grav на photograve.net. Мы готовы!» http://www.morkisebakke.no/





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