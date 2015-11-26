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Видео с текстом от MORK



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“Svartmalt”, новое видео с текстом от группы MORK, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из альбома "Katedralen", который будет выпущен пятого марта на Peaceville Records. За запись и сведение отвечал Thomas Eriksen, мастеринг вновь проводил Jack Control в Enormous Door (Darkthrone). В качестве гостей в записи принимали участие Nocturno Culto из DARKTHRONE, Dolk из KAMPFAR и Eero Pöyry из SCEPTICISM.

MORK Streaming вЂњSvartmaltвЂќ Lyric Video Feat. DARKTHRONEвЂ™s NOCTURNO CULTO



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