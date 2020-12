сегодня



Новое видео HÄLLAS



"Carry On", новое видео группы HäLLAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Conundrum, выпущенного 20 марта на Napalm Records. Альбом выходил в следующих вариантах:



- CD Jewel Case

- LP Vinyl Gatefold (black)

- LP Vinyl Gatefold (green) – Ltd. to 200

- Digital



Трек-лист:



"Ascension"

"Beyond Night And Day"

"Strider"

"Tear Of A Traitor"

"Carry On"

"Labyrinth Of Distant Echoes"

"Blinded By The Emerald Mist"

"Fading Hero"







