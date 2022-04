8 апр 2022



Новое видео HÄLLAS



"The Inner Chamber", новое видео группы HäLLAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Isle Of Wisdom, выход которого запланирован на восьмое апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Die Hard Edition - 1LP Gatefold Marbled Violet/Black + poster and slipmat (Napalm Records Mailorder exclusive - limited to 300 copies worldwide)

- 1LP Gatefold Purple (Napalm Records Mailorder exclusive - limited to 300 copies worldwide)

- 1LP Gatefold Black

- CD Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



"Birth/Into Darkness"

"Advent Of Dawn"

"Earl's Theme"

"The Inner Chamber"

"Elusion's Gate"

"Gallivants (Of Space)"

"Stygian Depths"

"The Wind Carries The Word" http://www.hallasband.com/







+0 -0



просмотров: 131