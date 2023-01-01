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Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
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*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
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*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 8
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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Hällas

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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления HäLLAS



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Профессиональное видео полного выступления HäLLAS, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.




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