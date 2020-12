сегодня



TODD KERNS, FRANKIE CLARKE и другие исполняют RAMONES



Проект NIGHT MANGER исполняет рождественский трек RAMONES "Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)".



Состав Night Manger:



Vox: Frankie Clarke (Frankie And The Studs)

Drums: Timo Ellis (Netherlands)

Bass: Jon Sullivan (Sully Guitars)

Guitar 1: Todd Kerns (Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators)

Guitar 2: Mike Squires (Couch Riffs)







