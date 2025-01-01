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Ramones

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11 мар 2025 : 		 VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES

25 фев 2024 : 		 UNDERTAKERS исполняют RAMONES

2 ноя 2022 : 		 VARONES исполняют RAMONES

19 дек 2020 : 		 TODD KERNS, FRANKIE CLARKE и другие исполняют RAMONES

5 окт 2016 : 		 В честь RAMONES назовут перекрёсток

27 май 2016 : 		 Переиздание RAMONES выйдет в июле

31 мар 2016 : 		 Книга с фотографиями RAMONES выйдет в апреле

4 дек 2014 : 		 Новое видео барабанщика RAMONES

1 сен 2014 : 		 ROB ZOMBIE, DUFF MCKAGAN, BILLY IDOL, STEVE JONES выступили на десятом трибьюте JOHNNY RAMONE

29 авг 2014 : 		 MARTIN SCORSESE планирует съемки фильма о RAMONES

12 июл 2014 : 		 Умер барабанщик RAMONES

14 фев 2012 : 		 Экс-ударник RAMONES Marky Ramone собирается выпустить свои мемуары

5 окт 2011 : 		 Бывший басист RAMONES сказал, что его дважды приглашали в METALLICA

23 дек 2010 : 		 RAMONES получат Грэмми за достижения в жизни

22 июн 2002 : 		 The Ramones – умер Dee Dee Ramone.
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VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES



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Magnetic Eye Records в Redux Series готовят альбомы посвящение группе RAMONES, в которых подтвердили свое участие:

* ARTHUR BROWN & The Berserker BlóthaR of GWAR
* DANÍEL HJÁLMTÝSSON & Mortiis
* DAVID J (BAUHAUS) & Paul Wallfisch (SWANS, BOTANICA)
* DEATHCHANT
* DESTRUCTO DISK feat. Timo Ellis (NETHERLANDS)
* DOMKRAFT feat. Ulf Cederlund (ENTOMBED) & Justin Goins and Tommy Southard (SOLACE)
* DUEL
* GLERAKUR feat. Andromeda Anarchia (FOLTERKAMMER)
* IMPOSTOR CULT feat. Amy Tung Barrysmith (YEAR OF THE COBRA)
* KAYO DOT & Ihsahn (EMPEROR)
* KING POTENAZ & Nefariant
* MONDO GENERATOR
* NAPALM DEATH & Thurston Moore
* RESTLESS SPIRIT feat. Jeff Matz (HIGH ON FIRE)
* SO HIDEOUS feat. Gary Lucas (CAPTAIN BEEFHEART, JEFF BUCKLEY)
* UFOMAMMUT feat. Bent Sæther (MOTORPSYCHO)
* VENAMORIS feat. Dave Lombardo & Paula Lombardo with Eicca Toppinen (APOCALYTPICA)
* VOIVOD feat. JG Thirlwell
* VOLUME
* ZAPATO 3 feat. Toxic Tito & Rudy La Scala
* ZENI GEVA & Andreas Bajer (BESVÄRJELSEN)




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