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VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES
Magnetic Eye Records в Redux Series готовят альбомы посвящение группе RAMONES, в которых подтвердили свое участие:
* ARTHUR BROWN & The Berserker BlóthaR of GWAR
* DANÍEL HJÁLMTÝSSON & Mortiis
* DAVID J (BAUHAUS) & Paul Wallfisch (SWANS, BOTANICA)
* DEATHCHANT
* DESTRUCTO DISK feat. Timo Ellis (NETHERLANDS)
* DOMKRAFT feat. Ulf Cederlund (ENTOMBED) & Justin Goins and Tommy Southard (SOLACE)
* DUEL
* GLERAKUR feat. Andromeda Anarchia (FOLTERKAMMER)
* IMPOSTOR CULT feat. Amy Tung Barrysmith (YEAR OF THE COBRA)
* KAYO DOT & Ihsahn (EMPEROR)
* KING POTENAZ & Nefariant
* MONDO GENERATOR
* NAPALM DEATH & Thurston Moore
* RESTLESS SPIRIT feat. Jeff Matz (HIGH ON FIRE)
* SO HIDEOUS feat. Gary Lucas (CAPTAIN BEEFHEART, JEFF BUCKLEY)
* UFOMAMMUT feat. Bent Sæther (MOTORPSYCHO)
* VENAMORIS feat. Dave Lombardo & Paula Lombardo with Eicca Toppinen (APOCALYTPICA)
* VOIVOD feat. JG Thirlwell
* VOLUME
* ZAPATO 3 feat. Toxic Tito & Rudy La Scala
* ZENI GEVA & Andreas Bajer (BESVÄRJELSEN)
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