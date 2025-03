сегодня



VOIVOD, NAPALM DEATH, IHSAHN, DAVE LOMBARDO на трибьюте RAMONES



Magnetic Eye Records в Redux Series готовят альбомы посвящение группе RAMONES, в которых подтвердили свое участие:



* ARTHUR BROWN & The Berserker BlóthaR of GWAR

* DANÍEL HJÁLMTÝSSON & Mortiis

* DAVID J (BAUHAUS) & Paul Wallfisch (SWANS, BOTANICA)

* DEATHCHANT

* DESTRUCTO DISK feat. Timo Ellis (NETHERLANDS)

* DOMKRAFT feat. Ulf Cederlund (ENTOMBED) & Justin Goins and Tommy Southard (SOLACE)

* DUEL

* GLERAKUR feat. Andromeda Anarchia (FOLTERKAMMER)

* IMPOSTOR CULT feat. Amy Tung Barrysmith (YEAR OF THE COBRA)

* KAYO DOT & Ihsahn (EMPEROR)

* KING POTENAZ & Nefariant

* MONDO GENERATOR

* NAPALM DEATH & Thurston Moore

* RESTLESS SPIRIT feat. Jeff Matz (HIGH ON FIRE)

* SO HIDEOUS feat. Gary Lucas (CAPTAIN BEEFHEART, JEFF BUCKLEY)

* UFOMAMMUT feat. Bent Sæther (MOTORPSYCHO)

* VENAMORIS feat. Dave Lombardo & Paula Lombardo with Eicca Toppinen (APOCALYTPICA)

* VOIVOD feat. JG Thirlwell

* VOLUME

* ZAPATO 3 feat. Toxic Tito & Rudy La Scala

* ZENI GEVA & Andreas Bajer (BESVÄRJELSEN)







