Фрагмент трибьюта RAMONES



Фрагмент из нового релиза Marc Urselli’s Ramones Redux, исполнение группой Deathchant композиции “Judy Is A Punk”, доступно ниже. Релиз будет доступен на виниле, на CD и в цифровом варианте:



Mondo Generator – “Blitzkrieg Bop”

Daníel Hjálmtýsson & Mortiis – “Beat On The Brat”

Deathchant – “Judy Is A Punk”

Boots Electric feat. Wayne Kramer – “I Wanna Be Your Boyfriend”

Ufomammut feat. Bent Sæther – “Chain Saw”

Napalm Death & Thurston Moore – “Now I Wanna Sniff Some Glue”

GlerAkur feat. Andromeda Anarchia – “I Don’t Wanna Go Down To The Basement”

Imperial Triumphant & Kilter – “Loudmouth”

Zapato 3 feat. Toxic Tito & Rudy La Scala – “Havana Affair”

Volume – “Listen To My Heart”

Altareth feat. Vanderwolf – “53rd And Third”

Desert Roamers feat. Alain Johannes, Dave Catching & John Stanier – “Let’s Dance”

Arthur Brown & The Berserker BlóthaR – “I Don’t Wanna Walk Around With You”

Domkraft feat. Ulf Cederlund, Justin Goins & Tommy Southard – “Today Your Love, Tomorrow The World” http://www.ramones.com/







