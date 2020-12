20 дек 2020



Погиб басист JUNKYARD



Клей Энтони, игравший в группе JUNKYARD с 1987 по 1991 годы и записавший с командой такие альбомы Junkyard, Sixes, Sevens & Nines, Shut Up - We're Tryin' To Practice!, Put It On Ten And Pull The Knobs Off!, скончался от полученных травм в автокатастрофе на Гавайях.







